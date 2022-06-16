美國聯準會（Fed）在台灣時間16日凌晨宣布升息3碼（1碼等於0.25百分點），創28年首見，將造成外資出走？證期局副局長高晶萍16日表示，5月4日美國亦升息2碼，但5月外資是淨匯入26.96億美元，且當月買超台股新台幣21.24億元，代表升息對外資「沒有那麼大的影響」。

高晶萍強調，外資動向更多是回歸基本面，若台股基本面還是不錯，還是會被外資青睞、投資。

美國升息速度極快、幅度極大，今年3月到6月已升息三次、幅度共6碼，台灣央行16日雖也宣布升息，但連同3月是二次升息，幅度亦沒有美國大，台美利差恐拉大，外界擔心外資會往利率高的地方走，外資淨匯出恐擴大。

高晶萍分析，今年前5月外資累計雖是呈現淨匯出36.25億美元，但從過去至今年5月底，累計外資仍是淨匯入2,259.3億美元。亦即還有約新台幣6.71兆元的資金，仍在台灣市場投資。

同時以今年5月美國升息2碼，亦是2000年以來最大升息幅度，但5月外資反而回頭淨匯入26.96億美元，代表升息與外資動向未必正相關。

金管會14日已表示台股有三大穩定力量支撐，即今年至今跌幅相對穩健，比南韓、美國要小；二是上市櫃公司營收及獲利仍穩健成長，基本面也穩健；三是台灣經濟仍穩定成長，景氣燈號維持綠燈，出口連20紅。