隨著全球疫情逐步朝向與病毒共存，各界預期下半年國境有望解封、開放國際商務旅客來台。級奢華旅宿指標台北文華東方酒店提早佈局並擴充服務量能，隨著畢業季求職潮的來臨更積極招募菁英加入，開出超過50類職缺，並於即日起推出營運單位儲備幹部計畫，於7月底前報到可獲得錄取獎金高達1萬元。

過去兩年受疫情影響之下，全球觀光旅遊業飽受衝擊，並普遍面臨缺工問題。隨著歐美、日、韓等國鬆綁防疫規範與旅遊限制，台北文華東方酒店因應後疫情時代各類旅遊需求復甦，持續積極儲備人才，此次招募開出超過50項職缺，包含客務部、房務部、餐飲部、廚藝部、工程部、業務部等，待本土疫情趨緩、為下半年旅遊業回溫預先做好準備。

台北文華東方也針對管理階層人才推出營運單位儲備幹部計畫，受訓期間共9個月，凡於27月31日前報到，通過三個月試用期後即可領取獎金 5,000元，配合輪調並完成培訓計畫再領5,000元。訓練期間表現優異者，經主管推薦有機會加入文華酒店集團全球儲備主管培育計畫，是規劃海外職涯發展之求職者的絕佳機會。

台北文華東方酒店向來致力於延攬最佳酒店服務人才，與海內外大專院校飯店管理、餐飲管理相關科系產學合作，包含國立高雄餐旅大學、輔仁大學、台南應用科技大學、國立暨南大學等校學生享有半年至一年實習機會，於台北文華東方的餐飲部、廚藝部、客房部、人力資源部等部門實習，深入瞭解在國際奢華酒店的工作情形，在實際工作場域應用學校所學的知識、累積實戰經驗。實習同學畢業後回任正職，實習年資將併入正職年資累計並於到職即享特休假。

台北文華東方酒店表示，集團員工福利包含正職員工可享集團全球酒店優惠暢快住，每年享有集團全球三十三間酒店免費住宿3晚，還有員工生日假、旅遊假等福利。完善的員工訓練在全球飯店業界亦是首屈一指，員工加入後將可接受一連串專業且顧及未來職涯發展的教育訓練課程，並享有海外工作發展機會，例如申請擔任文化交流大使，前往集團姊妹酒店進行短期工作交流，還有員工任職滿1年以上得申請集團酒店轉調。台北文華東方酒店歡迎不限任何科系的應屆畢業生，加入文華東方酒店服務團隊，打造精彩卓越的職業生涯。