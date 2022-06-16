南部疫情持續高原期，屏東16日新增確診3032例，為此，屏縣府將於18日加開3處速打站，包括屏東火車站、高榮屏東分院（急診後方長廊）、輔英醫院2樓，1.2.3.4劑隨到隨打，鼓勵還未施打疫苗或完整接種的民眾可多加利用。

屏東衛生局表示，此次加開的3處速打站，屏東火車站及高榮屏東分院都是開放6歲以上莫德納疫苗，時間為周六上午8時30分至11時30分，都可施打500人；輔英醫院2樓則開放12歲以上BNT疫苗，時間為上午9時至11時，可施打250人，各合約院所、衛生所也有其他施打時段，請上衛生局官網查詢。

此外，屏縣府考量長照機構住民是確診後的重症死亡高風險群，疫苗接種相對重要，因此自15日起陸續安排醫療團隊進入機構施打第四劑，以提升住民防護力，衛生局也要求醫療院所針對機構住民確診一定要積極投予抗病毒藥物，降低確診後中重症及死亡率，目前屏縣機構投藥率達9成。