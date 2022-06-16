法國總統馬克宏、德國總理蕭茲和義大利總理德拉吉16日從波蘭搭乘專屬列車抵達烏克蘭首都基輔，這是三位領袖自俄國侵烏以來首次訪問。三人目前從基輔轉往近郊伊爾平鎮，稍後將與總統澤倫斯基會面。馬克宏表示，此行的目的在展現歐盟國家對烏克蘭的支持，「無論現在還是未來」。

伊爾平在戰前擁有約6萬2000人口，在俄軍從基輔周圍撤退、轉攻烏東頓巴斯地區之前，這裡是兩軍交戰的熱點，亦成為俄軍在佔領該區期間暴行的象徵。馬克宏、蕭茲和德拉吉站在一片斷垣殘壁間，聽烏國官員敘述伊爾平如何遭受破壞，以及當前官民重建的情況。馬克宏看見一座燒毀建物的牆上留有「讓歐洲不再有戰爭」字樣，他說：「沒錯…看到這樣的訊息實在令人動容。」「這是一座英勇城市，標誌了俄軍的暴虐野蠻。」

蕭茲則告訴德國《畫報》：「我們不僅是要展現團結，還要確保我們規劃在財務、人道、武器方面的援助將會持續。」他強調，在對抗莫斯科的這一役，「只要是烏克蘭所需」，德國就會支持下去。

據悉三國領袖安排此行已有數周之久，艾里賽宮官員表示，他們考量訪問的最佳時機是在下周歐盟高峰會召開前，屆時將討論烏克蘭申請入盟案，歐盟執委會並預定17日建議賦予烏克蘭歐盟候選國地位。不過戰爭開打近四個月，三國領袖的姍姍來遲讓基輔頗有微詞。

澤倫斯基15日告訴德國《時代週報》：「我們夥伴國家的每位領導人，自然還有德國總理，都清楚知曉烏克蘭需要什麼，但德國的（武器）交付量仍低於預期。」總統顧問阿列斯托維奇接受《畫報》訪問時也表示，他擔心三國領袖此刻前來是要對基輔施壓，要求烏方接受有利俄國的和平協議。