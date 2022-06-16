美國和歐盟計劃聯手向一些發展中國家提供資金與技術，以協助其保護數位與網路基礎設施安全，避免因為接受中國的數位技術資助而受到網路攻擊。這是美國與歐洲首次在這方面的合作，最初的項目將從非洲與拉丁美洲著手，可望在今年年底就開始進行。

《華爾街日報》報導引述參與會談的官員稱，歐盟和美國打算通過在網絡安全方面開展合作，幫助那些原本可能急於接受中國資助的國家。俄羅斯入侵烏克蘭後，更凸顯出對這些容易遭受網絡攻擊的國家提供支持的重要性。此次關於資助發展中國家數字基礎設施的討論始於歐盟─美國貿易和技術委員會，該委員會於2021年6月成立，旨在解決美國和歐盟在若干政策領域的爭端。

這位歐盟官員表示，中國的技術可能伴隨著數據安全風險。歐盟和美國官員在此之前曾表示，華為公司產品存在內置缺陷，這些缺陷可被利用於進行間諜活動。

官員們還透露，預計美歐在這一計劃上的努力反映雙方一致的觀點與政策，要盡力避免使用曾被網路安全專家警告過的技術供應商。例如美國此前積極勸阻各國禁用的華為電信網路產品，以及27個歐盟國家同意為防止間諜活動和網路安全威脅而排除的大陸電信設備供應商。

報導說，美國聯邦通信委員會（FCC）曾將中國電信、中國移動等企業列入「威脅美國國家安全」的電信設備和服務供應商名單，後來又加上華為、中興、海能達、海康威視、大華等5家企業。中國商務部發言人高峰表示，美方繼續泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國電信企業，違反最基本的非歧視和公平競爭原則，違反公認的國際經貿規則，擾亂正常的市場秩序。

美國常務副國務卿舍曼訪問非洲期間宣稱，當一些國家選擇華為作為通信商時，就意味著放棄主權，是在把本國數據移交給另一國，讓自己接受監視而又毫無察覺。中國外交部發言人趙立堅對此表示，美方對中方的污蔑抹黑言論完全是無稽之談。包括華為在內的中國企業同非洲國家以及世界上其他很多國家都開展了良好的互利合作，有力促進了當地通訊基礎設施改善和發展，受到普遍歡迎。在合作過程中，也沒有發生過一起網路安全事故或監聽監視行為。