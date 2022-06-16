《素還真》揚威歐亞！由霹靂國際多媒體及品蓮觀真電影聯合製作出品的電影《素還真》，15日入選第26屆韓國富川國際奇幻電影節，16日又再傳出捷報，入選瑞士紐沙特奇幻影展（Neuchatel International Fantastic Film Festival，簡稱NIFFF）。

電影《素還真》以東方奇幻武俠的故事元素，搭配精緻的偶戲形式表演，而配音部份，更是由有國寶級大師之稱的「八音才子」黃文擇，用其最擅長的單口配音進行，這樣的配音方式在國際影視作品上相當罕見，單人口白的難度實在太考驗配音員功力，每個細節都令海外電影人驚艷不已。

電影《素還真》除了是全球指標性類型影展的「瑞士紐沙特奇幻影展」亞洲競賽單元唯一入圍的台灣作品外，更榮獲受邀出席該影展座談會，將由聯合監製陳義方及現場指導暨資深操偶師林奎協，親身與海外影人分享布袋戲文化的武俠魅力與《素還真》的拍攝歷程。

韓國富川國際奇幻電影節設於1997年，是亞洲最重要也是規模最大的類型影展之一，在長年發展下，已成為富川市的代表象徵，以及知名動漫、卡通、遊戲、電影交相結合的文化聖地，本次電影《素還真》入選的是「Merry-Go-Round」單元。國際化是霹靂國際多媒體未來的重點經營策略，目標由影視娛樂出發到多角化經營，期望帶給全球觀眾更多特別的台灣布袋戲文化體驗。

值得一提的是，電影《素還真》今年5月也入圍2022年台北電影節最佳動畫片、傑出技術（黃文擇，聲音演出）、最佳視覺效果（大畫電影文化）、最佳造型設計、台灣電影行銷獎等五大獎。