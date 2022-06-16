近兩年因疫情而改變了生活形態，「宅家」成為生活常態。國立歷史博物館（史博館）於暑期前推出「宅家有理─史博典藏宅家指南」線上展，透過圍繞「家」與「宅家」所發生的大小事，搭配100件典藏精選作品，讓「宅家」也有趣。

「宅家有理─史博典藏宅家指南」，展品中有早期組成家的裡裡外外物件，諸如趨吉避凶的家宅六神、門神版畫，裝飾與實用並重的木製家具，還有文人雅士宅家排遣寂寥、放鬆消暑的生活用具等，一窺先民的生存和生活之道，其中也不乏先民積累的智慧結晶，亦可見人類為生存與自然協調而激發的巧思。

「家」的字形演變，原指「在家中下層養豬」，史博館藏《灰陶豬圈》為漢代陶器，可看出是一件帶廁豬圈，下方是豬圈，上方為人廁，且人廁的下方樓空與豬廁相連，以利人的排泄物直達豬圈，給豬提供食物。元代的《磁州窯白地鐵繪張家瓷枕》，除了枕底，五面都有施紋，上段有著騎馬人物和風景，左右側設竹葉，前後則有吉祥紋，據傳瓷枕能明目益睛，亦有夏令消暑效果。

館藏清末版畫《家宅六神》是百姓家中常見的供奉家神，包含門神、戶神、井神、灶神、土地神、廁神，藉著祭祀圖像，以祈神明保知照應；《漢代畫像磚拓本—庖廚》則是一廚房庖丁忙碌炊食的畫面，可看出秦漢時期的烹飪取料取已頗具專業性，廚房中似已有分工，從選料、宰殺、洗滌、蒸煮等流程均有條不紊。