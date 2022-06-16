藏壽司夏日外帶餐盒選擇多元，只要滿800元就可得蠟筆小新聯名扭蛋。（藏壽司提供）

蠟筆小新粉絲看過來！藏壽司宣布打造台中第九間店鋪，並於21日搶先在「台中大遠百店」試營運，28日正式在台中大遠百9樓開業。「台中大遠百店」佔地廣大，提供超過200席座位，無論搭乘公車、捷運都能輕鬆抵達。

同時藏壽司台中大遠百店引進「手機點餐系統」，成為第10間可使用手機點餐的店舖，凡使用手機點選標有「扭蛋遊戲對象」標誌的60／90／130元商品，無論是甜點、副餐還是飲料，只要滿200元也能抽扭蛋，有雙重機會把小新扭蛋帶回家。

為了歡慶藏壽司「台中大遠百店」盛大開幕， 於21日至7月4日，參與臉書活動即刻享有用餐9折優惠。另外從試營運21日開始凡當日單筆消費滿1000元，再追蹤藏壽司官方臉書，還能加碼獲得限量「春日部防衛隊Q版大頭玩偶」一隻，獨家於藏壽司台中大遠百店贈送。

另為迎接夏季，藏壽司14日推出多樣化餐盒，網羅所有大朋友、小朋友愛吃的食材，讓消費者在防疫期間也能在家享受豐盛饗宴。包含「豪華盛合」，集結海鮮品項，以生鮭魚、鮭魚卵軍艦及北海道大帆立貝開啟大家夏日的食慾。本次也新推出「鮮蝦盛合」及「藏壽司軍艦盛合」兩款新餐盒，以鮮蝦、大生鮮蝦、飛魚卵軍艦、等滿足饕客味蕾，即日起至23日止，只要外帶餐盒滿800元以上，不需抽獎，直接贈送「藏壽司x蠟筆小新」獨家聯名限定扭蛋一顆。