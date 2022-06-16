高雄市大樹區一家食品行加工廠因為鄰居機械製造廠刷油漆，認為油漆的氣味導致豆類加工食品沾染異味而變質，食品廠向機械製造廠求償52萬元新台幣。但法官到場勘驗後，認為油漆的氣味與食品變異沒有相當因果關係，判食品廠敗訴。

這家食品加工廠主張，鄰居從事自動化機械製造，在2020年1月20日做廠房防漏膠粉刷工程作業，這家機械廠明知道油漆的氣味有害人體健康，且粉刷後要保持通風、排出油漆的有毒物質，但這家機械廠都沒有做到通風要件，導致僅有一牆之隔的食品廠的豆類加工食品受到汙染，陸續有下游廠商要求退貨，損失金額達52萬餘元。

機械廠認為，2020年當日只是就部分廠房剝落處做粉刷作業，且使用塗料不多，才粉刷一個多小時，根本不會造成隔壁的食品廠的食安問題。且食品廠無法提出加工食品受到揮發物汙染的情形，無法證明食物變異是因為油漆味導致。

法官審理後認為，食品廠無法證明被退貨的食品是沾染油漆的氣味而變質，兩者沒有直接因果關係，證據不足，法官判食品廠敗訴。可上訴。