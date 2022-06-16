美國通膨創下40年新高，當地汽油價格首次突破每加侖5美元，白宮釋出戰備儲油打壓油價成效不彰，於是把矛頭指向原油企業，總統拜登15日再度質疑油商「在大賺暴利的同時為何不增加供應」。對此，埃克森美孚（ExxonMobil）開反駁第一槍，稱該公司在經濟低迷時期仍持續投資，建議政府應放寬限制、鼓勵投資。

路透、CNBC報導，拜登周三（15日）寫信給7家煉油企業，包括Marathon Petroleum、Valero Energy、埃克森美孚、Phillips 66、雪佛龍（Chevron）、BP及殼牌（Shell）。

他在信中痛批，「在戰爭時期，煉油廠的利潤率遠高於正常水準，企業把代價直接轉嫁到美國家庭，令人難以接受。」還說，為抵銷石油大國俄羅斯入侵烏克蘭帶來的影響，美國政府釋放戰備儲油，以及在汽油中添加更多乙醇（減少油耗），但油商的不作為正在阻礙政府的努力。

拜登表示，油商不增加產能，推升汽油價格上漲速度比油價更快，他呼籲這些油企應馬上行動，增加汽油、柴油和其他精煉油品的供應。

埃克森美孚16日反駁拜登不擴產的說法，直言該公司在景氣低迷時仍持續投資，如今煉油產能每日增加25 萬桶，相當多蓋一座全新中型煉油廠，即使疫情期間投資也不縮手。埃克森美孚表示，過去五年在美投資超過500億美元，美國產能拉高近50%。

埃克森美孚也提出兩大建言，短期內，可啟動颶風來襲或供應中斷的緊急措施，如放棄瓊斯法（Jones Act） 或是部份燃油規定，以增加供給；長期推動明確政策以促進投資或力挺建造油管等基礎設施

美國通膨爆炸，不僅民怨四起，也讓民主黨11月期中選舉危急。拜登日前演說時，將高通膨甩鍋給美國油業，更點名全美最大油商埃克森美孚，痛批該公司「今年賺的錢比上帝還多」。