美國聯準會決議升息三碼（0.75％），台灣央行也宣布將會升息半碼（0.125％），對此，民進黨立委江永昌今（16日）表示，「抗通膨？護民生？央行無法迴避的職責！」台灣無法自外於世界經濟潮流，升息或許是不得不為的決策，衷心期盼央行這次的決策是正確的，真的能夠收到抑制房價、物價雙漲的效果。

江永昌今透過臉書表示，升息作為央行貨幣政策的一環，其主要目的是為了要透過更高的利率回收市場上的現金。理論上，在市場處於通膨的環境時，往往是因為市場上的現金太多，導致現金的價格下滑；透過央行升息，可以回收市場上現金、減少市場上的現金供給，進而壓低物價。

過去兩年，因為疫情關係全球進入寬鬆的貨幣環境，因此台灣有大量的熱錢湧入。透過央行升息，理論上可以減少市場上的貨幣供給，拉高貨幣價格，進而抑制通膨。這也是為什麼美國聯準會會在今年接連升息，因為美國現在面對更大的通膨壓力，而聯準會似乎認為，透過轉向進入緊縮的貨幣政策，可以順利的降低通膨壓力。

江永昌也說，升息會有負面影響，就升息來看，央行似乎認為，透過升息可以控制國內通貨膨脹的問題、可以處理台灣有大量熱錢湧入的問題。不過如同質詢時所指出的，聯準會今年為了因應通貨膨脹已經屢次升息，同時美國作為許多大宗物資的生產國，有其能力透過政府政策調控物價。但是台灣沒有那麼多餘裕。

他表示，央行在今年第一季時已經升息過一次，但是物價漲勢未歇；我國作為一個島國，也不是許多民生大宗物資的生產國，我們並沒有能力透過政府政策對物價進行太多調控。更何況，在目前全世界都遇到物價上漲問題時，台灣猶如在通膨大海中的船，不可能不受波及，更難置身其外。

江永昌說，央行跟進聯準會升息。但如總裁所說，台灣所面對的通膨問題不完全能用升息因應；而升息也確實會為民眾的生活帶來負擔。台灣無法自外於世界經濟潮流，升息或許是不得不為的決策，衷心期盼央行這次的決策是正確的，真的能夠收到抑制房價、物價雙漲的效果。會持續監督、給予金融政策建言，減少央行升息對民眾所帶來的衝擊與壓力。