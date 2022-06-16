去年底，疫情造成越南紡纖供應鏈斷鏈，全球品牌服飾廠已將多產地列為採購條件；為分散生產基地、爭取客戶認同，聚陽(1477)、廣越(4438)、冠星-KY(4439)指出，意識到多產地戰略的重要性，未來，將考慮到非東南亞地區設置生產線。

其中，聚陽將規劃到中南美洲設廠。廣越約旦廠今年產能可望全開。冠星也在尋找生產基地。

主要以美洲客戶為主的聚陽，為避免運輸造成的費用以及流行需求改變，加上客人要求，聚陽指出，將前往中南美洲設廠，目前已有規劃，預計最快2023年上半年將在當地試單生產。

廣越原先主要的生產線集中在越南及中國大陸，在中美貿戰後，陸續併購了約旦、羅馬尼亞。而在疫情及分散產能，廣越又增加約旦廠的產線及產能。

為提升約旦廠產能利用率。廣越在2021年增加五條產線，並自動化、數位化，廣越指出，約旦新廠共40條產線，今年可望全年貢獻，有助於今年營運成長。

短纖布廠冠星在新建越南 產線、增加柬埔寨產能後，冠星指出，隨著各生產基地受疫情影響的不確定性，如2021年下半年，越南停工對於整體紡織業造成的影響，意識到多產地戰略的重要性，未來5年，公司會持續關注其他可能的生產區域，朝多產地供應，這會是未來布局重點。