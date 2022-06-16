央行再度升息半碼，新的房貸利率將站上1.7％，並且創下6年以來的利率新高，面臨今年房貸利率的「升升不息」與被迫跟進國際的「升不由己」，房貸族將感受到房貸負擔增加，此次升息半碼後，30年期的千萬房貸，每月負擔多出約608元，今年二次升息房貸每月增加1,800元的支出。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，一旦面對市場連續性的升息，就會感覺每月房貸負擔增加，尤其是購買低總價房屋的自用客，本身預算就比較緊，又面臨生活開銷增加與房貸升息的雙重壓力，這類產品的買氣可能會受到影響。

曾敬德指出，此次升息過後房貸利率將站上1.7％，未來的房貸利率可能見到2％的水準，而上一次利率在2％以上，則是2009年1月時候的事情，民眾已經太習慣長期低利的環境，一旦情勢開始反轉，先前市場上過度樂觀的購屋情緒也會慢慢降溫。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨則認為，央行面對全球通膨升息勢在必行，惟同時考量經濟，分寸拿捏上著實兩難，不過近期台幣走弱，也確實看得出央行透過多種工具調整經濟與通膨的彈性，至於房市調控維持現狀不僅是拜金檢與近期房市走軟之賜，也意味著為日後調控房市留下伏筆。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，長期以來購屋者已習慣低利水平，將現金進行不同的配置，當租金收入不足以負擔每月的房貸支出時，對於資金較緊縮，槓桿操作較大的投資型買方，可能就會考慮將房屋脫手，而持有超過5年，可避開房地合一重稅期的屋主，也可能會考慮獲利了結退出市場。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房貸利率若持續拉高，對於購屋民眾是一定會產生衝擊，尤其是首購族群，若是高通膨持續，民眾在民生必需品花費可能驟增，而通膨壓力未緩解也可能因此加速央行升息速度與幅度，將帶動房貸利率陡升，那麼將擠壓民眾在消費性產品與購屋的預算，一般民眾購屋意願就會受影響而卻步。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，後續市場預料將出現三大變化。第一，交易量能收斂：接連升息不僅消費者購屋會猶豫，業者推案速度規模也可能放緩，在買賣雙方皆採保守策略下，房市之後的供給量與交易量將雙雙縮水。

第二，購屋發展兩極：為避免負擔過重，首購族傾向下修購屋預算，使低總價小宅物件市場性提升，購買力強的高資產族，基於抗通膨目的仍持現金進軍高總價豪宅，市場消費朝兩極化發展。第三，居家裝修精簡，裝潢、修繕費用漲價，裝修貸款利率亦同步提高，加上升息導致遭預算排擠，故購屋後的居家裝修、家具將趨於精簡。