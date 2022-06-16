美國Fed昨天宣布升息3碼，央行今（16）日召開理監事會議，宣布升息半碼。房地產業者表示，央行此次被動啟動防禦性升息，將形成升息、限貸、限期開發、打炒房、疫情、通膨狂飆、囤房稅六大利空來臨，接下來，住宅市場恐怕將步入七年一循環階段，不過商用不動產抗通膨效果佳，反而相對有撐。

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間16日凌晨宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5％～1.75％，其調升幅度來到1994年以來最大。

今（16）日央行Q2理監事會後決議升息半碼，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛對此表示，今年截至6月15日，土地市場交易額來到五年來新低，估計連續升息後會更緊縮；不過，有收租、抗通膨的商用不動產，交易僅微幅下降，提醒民眾不可忽略升息市場產生的重擊，宜謹慎調整進出場時機及策略。

黃舒衛表示，美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6％，刷新40年紀錄，因此總統拜登5月面對面力挺Fed主席鮑爾放手連續升息以解決高通膨難題，不但讓利率決策更為透明，也更鷹，以致最終宣告升息3碼，並從聯準會利率點陣圖看出原本全年調升1.875％的預期已經調高到3.375％。

黃舒衛表示，反觀台灣4月的消費者物價指數年增率為3.39％，是101年8月以來新高，生產者物價指數年增率高達14.00％，更重要的是進口物價指數以美元計價年增率15.73％，但以台幣計價則跳升到17.00％，為1980年以來42年新高，顯示通膨持續增壓，以及弱勢台幣引發的輸入性通膨陰影。

而且Fed在5月已經升過兩碼，台灣沒有落隊的空間，再加上7月、9月的利率走向轉鷹，都不得不讓台灣央行被動進行防禦性升息。然而考量國內疫情對經濟成長的衝擊，因此央行第二季升息幅度落在半碼。

黃舒衛分析，從今年第一季的央行理監事會議決議內容，就可以嗅出，央行升息雖然主要是對付通膨、匯率問題，但明顯而有效的副作用就是壓抑房市過熱的買氣，因此不必急著啟動第5波信用管制。雖然5月楊金龍總裁在立法院釋出不排除對目前限貸對象加碼管制，但實際上房市步入升息循環階段，市場衰退、不確性的機率大增，交投已冷。

不過黃舒衛示警，土地市場已面臨考驗，升息，加上土建融貸款成數下調、工料成本飆漲、限期開工禁令、內政部打炒房虎視眈眈、地方政府開徵囤房稅等六大利空因素環繞，本來最具防疫概念的土地市場，開始重摔。

瑞普萊坊統計到今年6月15日的交易金額716.6億，較去年同期大跌40％，尤其升息後的交易量220.4億，只剩去年同期642.4億的1/3，為2017年以來新低。預估連續升息之後，土地市場會更冷。