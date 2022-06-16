農金局16日發布「為扣合農業政策及對接產業發展需要，農委會預告修正農貸辦法」，並因應林業實際需要，新增「林業苗圃」、「竹類」以及「台灣山茶」等項目。同時，針對「製茶設備設施」方面，考量物價上漲及產業實際需求，每戶最高貸款額度從150萬元提高至200萬元。

農金局指出，這次修正重點主要有五，一是，將各產業標題「部分」等二字刪除，並修正順序為農產業、漁業、畜牧、林業。在低利貸款項目配合現金救助項目酌作文字修正及順序調整。

二是，農金局指出，在農產業項目中「特用作物」項下，原註明檳榔未辦妥專案種植登記者，「不予申貸」，文字修正為「不得申貸」。另為利區分溫網室各設施項目，並與農委會主管計畫補助基準及農糧署溫網室設施輔導計畫訂定的補助設施類型一致，刪除項目「十一、精密型溫室」。

而項目「十二、一般型溫室」及「十三、網室」重新分類修正為下列三項：「九、結構型鋼骨溫網室」：貸款額度為最高1,500萬元／公頃；「十、簡易式塑膠布溫網室」：貸款額度為最高750萬元／公頃；「十一、水平棚架網室」：貸款額度為最高240萬元／公頃。

農金局指出，項目「十四、製茶設備設施」，考量物價上漲及產業實際需求，每戶最高貸款額度自150萬元提高至300萬元。

三是，漁業，因應產業實際需要，在「牡蠣養殖」項下，新增「延繩垂下式」及「棚架垂下式」，並明定其貸款額度及期限。貸款額度以養殖所需飼料、勞動力成本及魚苗取得價格估算，以符產業復養實際需求。

四是，配合農產業、漁業、林業貸款期限之「本金寬緩期限」均有「最長」二字，以資明確。

五是，因應林業實際需要，新增「林業苗圃」、「竹類」，並將「台灣山茶」納入為林下經濟核准經營之新增品項，並明定其貸款額度及期限，貸款額度及期限係參考農產業「其他特用作物」規定，同時兼顧農民經濟 效益及持續推動林下經濟政策。