adidas基本LOGO T，1490元。（adidas提供）

adidas螺紋開岔長洋裝，2490元。（adidas提供）

韓劇《魷魚遊戲》宣布製作第二季，讓戲迷們十分興奮，劇情如何呈現令人拭目以待。運動品牌adidas看準商機，全新New Capsule運動休閒系列邀請《魷魚遊戲》女主角鄭浩妍風格演繹，為勇於表達自我的Z世代發聲。

adidas研發全新Capsule系列前，特別發起英、美、中、日超過1200份針對16-24歲年輕族群的調查，有90％人認為服裝會影響心理舒適度，超過50％人認為穿著舒適的服裝可增加他們的自信，逾77％人表示在感到舒適時，有可能在學業、工作和生活中有更好的表現。

當身心感到舒適自在，自信便油然而生，New Capsule運動休閒系列專為Z世代所打造，多款單品以極簡美學出發、低調的logo呈現，搭配寬鬆版型與親膚材質，訴求全天候舒適。包括《魷魚遊戲》女星鄭浩妍、美國藝術體操運動員妮亞．丹尼斯（Nia Dennis）等喜愛。

在時尚界和戲劇界都嶄露光芒的《魷魚遊戲》女主角鄭浩妍分享：「我的生活各方面，都印證了『選擇舒適』的重要。無論是在片場上休息片刻，在下一次拍攝前讓自己感到安心，或是呈現出讓別人喜歡的舒服外表。而這也是New Capsule系列吸引我的原因。」

adidas New Capsule運動休閒系列今（16）日上市， 包含LOGO T、運動長褲及短褲，以及螺紋開岔長洋裝等，適合日常外出與運動休閒的隨興穿搭，背心990元起，五分螺紋車褲1290元起，LOGO T 1290元起。