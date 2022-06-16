彰化縣和美鎮仁安路125巷29戶透天厝民宅，受到鄰近大樓施工影響，紛紛出現龜裂，有天花板露出「一線天」地板破裂凸起，縣府勒令建商停工，15日晚間，建商與住戶協調，承諾受損29戶的廚房都協助「拆舊蓋新」，並向縣府申請復工，安檢鑑定報告還在審查中。
和美鎮仁安路位在熱鬧市中心，鄰近市場、學校，近來推出許多大樓建案，今年3月25日仁安路125巷弄住戶爆發集體抗議，箭頭直指附近大樓工程施工，造成了住宅龜裂，還有內牆從地板裂到天花板，連拳頭都能伸進去。
議員賴清美指出，大前年大樓開工後，附近住戶就問題不斷，已經造成6戶搬離，縣府勒令停工後，已過了3個月，住戶住在受損房子，天天膽顫心驚，建商大樓蓋一半，也不堪建材直漲，成本上揚，更有履約交屋的時間壓力，15日邀集受損住戶，進行協調。
目前受損戶和建商取得初步共識，建商將協助29戶蓋新廚房，包括原來4戶沒有廚房也將一體重建，1至3樓龜裂、破損也將進行修復、補強，原則7月1日進場施作，住戶先淨空搬離，半年內完成。
彰府建設處長湯國榮表示，建案從2019年12月動工以來，已經有3次停工紀錄，前2次是獨立事件，經專業技師鑑定，沒公共安全疑慮，才依法同意建商復工。這次申請復工，必須與受損戶達成和解，加上安全鑑定報告書過關。
湯國榮表示，樂見建商和受損戶初步取得共識，創造雙贏，但是和解和鑑定是分開的兩部分，安全鑑定報告則還待進一步審查，必須在沒有公共安全疑慮前提下，才會同意復工。
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