民進黨宜蘭縣黨部在各鄉鎮市長大致底定，還有礁溪鄉、壯圍鄉及五結鄉尋求人選，其中五結鄉原有意徵召民進黨籍現任鄉長沈德茂，但沈遲遲未明確回應，經執委會決議通過另徵詢適當人選代表民進黨參選五結鄉長。

黨部表示，與選對會自今年3月18日起，多次邀請沈德茂接受黨部徵召，披上綠袍參與年底選戰，協調過程中沈遲遲未明確同意，經執委會與選對會屢次討論後，決議通過另徵詢適當人選代表民進黨參加五結鄉長選舉。黨部指出，預計在6月底前確認各鄉鎮市長人選，為年底大選組隊、團結宜蘭。