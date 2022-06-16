資深媒體人許聖梅在評論時事上風格犀利，配合度高又話題葷素不忌，各大知名談話性節目都很愛找她，受歡迎程度高相對的行程也緊湊忙碌，身體近日不慎掛病號；許聖梅日前在臉書透露錄影完，發現眼球有血塊，立刻趕去掛急診，檢查後發現眼球血管爆裂，並PO出傷勢照，令大票粉絲超心疼。

許聖梅13日在臉書發文，透露「眼球血管爆裂」慘況，她表示日前趕通告時遇到滂沱大雨，覺得自己晚到著急又無力，抵達攝影棚後還被其他來賓客氣又暖心地安慰她「沒關係」；即便被不少人提醒眼睛很紅，但沒想太多就進棚錄影，直到收工才照鏡子，眼睛裡好像有血塊，就趕去醫院掛急診。

經過醫師檢查後，許聖梅眼睛狀況確定是「眼球血管爆裂」，之後回家還是繼續整理隔天工作事項，到了六日才「強迫」自己好好休息；許聖梅坦言，她的生活除了工作，「沒什麼可以描述的」，但還是提醒自己要放輕鬆，目前給自己最重要的功課就是「學習放鬆」。

文末許聖梅也附上眼睛眼球血管爆裂後的傷勢照，看得出來她臉色有點虛弱，眼角也清楚看見紅紅的，一票粉絲都不捨地在底下留言安慰表達關心之意，「要好好照顧自己，不要太勞累」、「辛苦了」、「依然是正妹一枚」、「妳真的要多休息」、「聖梅姐，還是身體重要，Money第二」。