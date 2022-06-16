無老鍋搶搭畢業季，即起至30日滿額享鮑魚及梅花豬肉6折加購優惠。（無老鍋提供）

老四川獨享包綜合組贈老油條，特價 600元。（摘自老四川官網）

炎炎夏日，火鍋品牌為勾起饕客食慾，除了開賣獨創啤酒助興外，也放送一系列優惠，包含穿指定顏色服裝拿優惠，或是因應疫情需求，推宅配、外送鍋物好康；亦有業者抓住畢業季商機，釋出加價指定鍋物享6折促銷，替畢業生喝采外也幫忙守護荷包。業者透露，夏季來客數確實不如冬季踴躍，加上疫情攪局業績與過去相比相形遜色，盼透過不同檔期活動吸引顧客。

以川味麻辣擄獲顧客味蕾的青花驕，今夏強打「青紅雙鍋」，不嗜重口的人也能大口喝湯；另青花椒啤酒結合美式啤酒花Mosaic，入口後微麻滋味極具特色，即起加LINE好友限量抽驕心烏龍及解憂鮮柚啤酒免費兌換券，內用或外帶也可再享啤酒買一送一好康；另青花驕也聯名泳裝品牌WAVE SHINE，訴求發揚自信火辣態度，凡用餐身著「青、紅」任一色即可現場抽獎，有機會獲整單免費及WAVE SHINE美波泳裝，活動只到6月底。

無老鍋搶攻畢業季商機，即起至30日，平日內用單點消費達2000元享鮑魚及梅花豬肉6折加購優惠，不分平假日憑學生證或教師證再加碼招待菊花飲品。因應外帶需求也推2人／4人套餐1199元起，最低75折優惠。品牌同時也與外送平台foodpanda合作，單筆消費滿599元即享85折優惠，最高折120元。業者預估6月營收表現可望回復7成。

老四川搶搭618購物節，即起至19日多款禮盒、獨享包享免運及折扣，包含麻辣雙煲禮盒，原價567元，特價450元，整個6月宅配單筆訂單滿5000元加贈會員卡。

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