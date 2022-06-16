昨(15)日新竹市輪胎行深夜惡火奪去8條人命，涉嫌縱火的屋主小兒子陳性男子，疑似金錢糾紛與家人口角後，拿汽油桶縱火；陳嫌的28歲妹妹不幸命喪火窟，該妹妹在惡火發生前22小時，曾在IG限動發文「Yuck」（噁心的意思），不禁讓人懷疑是否與陳嫌有關；另外，陳嫌與患有唐氏症的兒子，及陳嫌妹妹一起玩的影片也曝光了。

陳姓屋主28歲女兒，從小熱愛運動，時常在IG分享與外國男友的合照，感情穩定的2人將準備在今年結婚，不料，陳女卻上此劫，與外友天人永隔；陳女的IG在22小時前曾發布一則耐人尋味的動態貼文，上面寫著「Yuck」（噁心的意思），豈料，貼文發出沒多久後，就發生火警。

陳嫌與兒子一起玩遊戲露出開心笑容，看似1名慈父，沒想到卻涉嫌拿汽油桶縱火，奪去一家8口性命。（翻攝自IG）

陳嫌與兒子一起玩遊戲露出開心笑容，看似1名慈父，沒想到卻涉嫌拿汽油桶縱火，奪去一家8口性命。（翻攝自IG）

另外，陳女平常就喜歡在IG分享照顧陳嫌小孩的畫面，從陳女1則IG限時動態可見，陳嫌與患有唐氏症的兒子在玩玩具，陳嫌露出開心的笑容，洋溢滿滿的父愛，陳女也將哥哥父子倆玩得開心的畫面記錄下來，看似1名慈父，沒想到卻涉嫌拿汽油桶縱火，奪去一家8口性命。