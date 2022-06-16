因應中央銀行宣布升息半碼，「勞工紓困貸款」貸款利率由1.845％提高為1.97％，勞動部深感疫情對勞工生活的衝擊，為照顧經濟相對弱勢勞工，減輕其生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，將全額補貼升息半碼的貸款利息，協助勞工朋友度過難關。

為協助受疫情影響勞工，勞動部分別在2020年及2021年開辦「勞工紓困貸款」，由38家承貸銀行提供自有資金，財團法人中小企業信保證基金提供10成信用保證，每人貸款額度最高10萬元，貸款期間3年，勞動部補貼勞工第1年貸款利息，前6個月勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金、約3334元，第2年起按月攤還本金及利息、約3498元，2年共核貸159萬餘件。

勞動部進一步說明，中央銀行前於今年3月宣布升息1碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845％維持不變，增加利息由銀行負擔，因應今天再度升息半碼，勞動部宣布，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息，協助勞工朋友度過難關。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨說，估計整體補貼要花約1.25億元，利息補貼會直接給銀行，勞工繳款仍與原本的數額相同，如果之後中央銀行繼續升息，則會以不增加勞工負擔來做評估。