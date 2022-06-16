因應央行升息，教育部表示，目前93％就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，其餘7％學生，原本需要自行負擔半額或全額利息，仍將由教育部協助補貼因為升息所增加的利息。因此，所有辦理就學貸款學生都不會因這次升息而增加利息負擔。

另針對已經在還款的就學貸款畢業生，教育部表示，如因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達4萬元條件，原本就可以申請最長8年的緩繳本息，緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，因此，同樣不因這次升息而增加利息負擔。