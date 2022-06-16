外交部長吳釗燮15日接受美國「新聞頭條」(Newsmax)電視新聞節目指出，中國企圖併吞台灣是典型的威權主義對外侵略與擴張，其目標不只台灣，包括東海、南海及南太平洋島國也都是中國擴張的勢力範圍，僅靠第一島鏈不足以阻止中國威權政體的擴張。

吳釗燮說，中國近期的軍事活動及與索羅門群島簽訂的安全協定都凸顯中國擴張的野心，台灣站在捍衛威權主義威脅的最前線，不但必須對自己國家的安全負責，也有責任與其他民主國家攜手合作，捍衛共享的自由民主價值。

針對中國日前妄稱台灣是中國的一部分，因此不存在所謂的「台海中線」、「台灣海峽也非國際水域」等挑釁謬論，吳釗燮強調，長期以來，海峽中線確保了台海的和平穩定，中國近期的挑釁行徑已構成對台海安全及區域和平穩定的嚴重威脅。

吳釗燮強調，烏克蘭面對俄國的侵略充分發揮以小博大的精神，台灣深受啟發；我方除持續發展不對稱戰力外，更將強化全民防衛與後備動員能力，展現我國政府及人民齊心保家衛國的堅定意志。無論中國是否或何時對台灣發起戰爭，台灣都隨時作好自我防禦的充分準備。