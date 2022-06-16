石斑魚含禁藥被禁止輸大陸風波，隨著農委會的查核及養殖業者揭露石斑養殖生態，才知道石斑出口業養殖寄生黑戶問題嚴重，國民黨立委賴士葆質疑，這樣的管理漏洞行之多年，農委會知不知情？或這是農委會睜一隻眼閉一隻眼？

石斑魚含禁藥被禁止輸大陸，兩岸各說各話，蘇貞昌表示已向大陸提交相關藥劑檢測證據，遭已讀不回，大陸表示台灣從未提供所謂進行整改證據。

賴士葆披露，隨著農委會的查核及養殖業者揭露石斑養殖生態，才知道石斑出口業養殖寄生黑戶問題嚴重，根據農委會資料2千家石斑養殖戶只有458家是合法納管的。換句話說，每次出口都有來自未列管的養殖黑戶借殼上船，可能二十多家未登記業者將其漁獲透過兩家合法的養殖業合併湊數，出事情能追到的就是登記合法的業者，使用禁藥的是未登記的借牌業者，政府根本無法追查。

賴士葆質疑，這樣的管理漏洞行之多年，農委會知不知情？或這是農委會睜一隻眼閉一隻眼，成為不能說的秘密？總之源頭沒有把關，就是公權力不彰。農委會要大家踴躍支持國產石斑魚之前，恐怕要先釐清未列管的養殖黑數使用禁藥的情形，否則食安的疑慮之下很難吃得下愛國石斑。

賴士葆呼籲，漁獲終究要外銷，農委會要大破大力整頓，不能讓這些借牌業者的行徑毀了整個漁民的生計和權益。