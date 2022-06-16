大陸光大證券16日股價震盪，陸港股尾盤急跌，陸股收跌逾7％，港股收跌14％。港股盤後，香港證監會公告，中國光大證券（香港）有限公司因違反有關打擊洗錢的監管規定，罰款380港元。

光大證券16日陸港股分化，陸股全天強漲，盤中更一度漲逾9％，但尾盤急墜轉跌，收跌7.23％報人民幣（下同）18.49元，成交值124.4億元。光大證券港股中午時轉跌約6％，午後跌幅再擴大，收盤跌14.02％報5.64港元，成交值4.04億港元。

香港證監會16日傍晚公告，光大證券在2015年1月至2017年2月期間，沒有實施充足及有效的制度和管控措施來防範洗錢等行為。經抽樣調查，發現光大證券未能識別178筆透過光大證券在某家本地銀行開立的多個子帳戶作出的第三者存款，金額超過2.5億港元。

香港證監會表示，光大證券行為違反相關條例等，譴責光大證券並處以380萬港元罰款。