B2B跨境外貿平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com）推出在全新台灣市場策略，斥資逾3千萬元，要帶動100家台灣中小企業運用外貿平台，向高附加價值、外貿品牌方向進行轉型。

Alibaba.com在16日宣布，啟動總價值達3,090萬元的「台灣B2B品牌出海振興計畫」，將支持100家製造型和零售型台灣中小企業運用外貿電商平台，擺脫成本、價格導向的外貿代工紅海，加快轉型為高附加價值、揚名全球的台灣外貿品牌。

Alibaba.com台灣總經理郭奕麟表示，根據平台上的調查，國際買家最重視企業包括科技水準、客製化與準時交貨能力、設計專利及服務保障等面向。這部分是台灣中小企業的強項，但有不少企業因專注製造本業，不擅長在網路上展示公司技術，而陷入比價的泥沼中。

郭奕麟指出，這次推出的「台灣B2B品牌出海振興計畫」，希望幫助台灣中小企業突破數位行銷、網路曝光等難關，最大化品牌效益，預計投入3,090萬元，限額補助100家台灣中小企業品牌，每家企業補助資源超過30萬元。

該計畫具體內容包含Alibaba.com平台上諸多服務，「贈送櫥窗展示版位」一年、「主動營銷報價權」一年、十年以上經歷業師或電商教練陪跑的「飆星加速計畫」補助、五大行業加贈「極速上架及商業產品拍照」等，全面協助B2B企業提升外貿品牌價值。