第二十五屆聖彼得堡國際經濟論壇從6月15日至18日舉行。中國駐俄羅斯大使張漢暉在出席聖彼德堡國際經濟論壇「中俄商務對話」時表示，當前受地區和國際局勢影響，中俄務實合作面臨一些新問題。但中俄合作「真金不怕火煉」，中方也一再強調，中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神展開正常經貿合作。

他更表示「我們很高興地了解到，越來越多的俄方企業對展開對華合作展現出強烈意願。」

根據今日俄羅斯引述張漢暉說，今年前5個月，中俄貿易額逆勢大幅增長28.9％、達658億美元。雙方正攜手努力朝著兩國元首確定的2000億美元貿易目標不斷邁進。

此外，兩國能源、核能、航空、航太、基礎設施等領域戰略性大項目進展良好。田灣、徐大堡核電站四台機組去年開工建設，黑河公路橋本月10日順利通車，同江鐵路橋也有望年內開通。

張漢暉也表示，雙方以中俄科技合作創新年為契機，積極打造5G、跨境電商、數字經濟、生物醫藥、綠色低碳等新的增長點。雙方還成立了電子商務、服務貿易等政府間合作機制，旨在打造電商、文旅、運輸等合作新動力。