黃子佼（右）今與和泰產險董事長蔡伯龍一起彩繪玩具貨櫃屋做公益。（和泰產險提供）

黃子佼今出席「玩具圖書館」創立台灣最大「玩具共享園區」的玩具貨櫃屋彩繪活動。（和泰產險提供）

黃子佼今（16日）與和泰產險攜手做公益，出席「玩具圖書館」創立台灣最大「玩具共享園區」的玩具貨櫃屋彩繪活動，他特別戴了一個二手玩具製作的項鍊帶在身上，以自身實際行動力挺活動。

當新手爸爸近滿月，黃子佼透露心情是「又快樂又疲累有擔憂」，更說最大的改變就是現在工作會分心，「人在工作心在月子中心。」他稱讚玉米是「天使寶寶」，洗屁屁都不會哭鬧，笑說：「希望她回家後比照辦理，不過我聽說小孩子在月子中心會比較乖，從月子回家後才是新手父母另一階段真正考驗，剉咧等。」

不過，黃子佼在女兒「玉米」出生後工作量不減反增，最近還接到幾個很想代言的產品工作，樂得笑說：「人家說生孩子帶財，果真如此呀，覺得很幸運，要謝謝女兒帶旺我們！」形容好像女兒在默默替他們夫妻倆安排工作，幫她去賺她的奶粉錢尿布錢跟教育費，「這樣想挺有意思的。」

黃子佼升格奶爸後，現在下工後最大的休閒娛樂就是拍照曬娃，以及幫女兒洗澡跟換尿布。他甚至當起「學生」去上小兒科醫生的線上課程，「因為小孩子會有很多不安全感，我看到她哭會有點束手無策，於是舉手發問醫生相關問題。」一度懷疑自己怎麼會來上課，笑說過去訪問歌手明星都很好控制，反而是女兒很難控制。

黃子佼也說最近沒事就在家組嬰兒房，因常跪著整理東西物品，膝蓋都跪到「黑掉」；不過儘管如此，他心疼老婆產後辛苦，經常半夜要餵奶而睡不飽，「自己累都還好，但老婆黑眼圈很重，常半夜要擠奶一次、早上8點又要一次，身心是很疲累的，很心疼她，也覺得媽媽很辛苦。」

黃子佼還透露孟耿如一直想快點回復身材，甚至還不吃午餐，讓他常念她，「因為她7月要復工，難免會擔心。女明星真的很辛苦。」被問到要生第二胎嗎？他笑說：「哈哈，才剛生完，現在還沒想到那件事。」