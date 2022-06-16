國內新冠肺炎疫情逐漸下降，但不少確診者也出現後遺症，北市聯醫中興院區內科醫師姜冠宇表示，有一名國中生滿臉驚恐來看診，自述容易失神、健忘，導致學習成績下滑，連日常睡眠跟情緒也受到影響，建議不如適當休息一個學期。

姜冠宇16日在臉書發文分享輕症案例，一名國中生確診後出現後遺症，學生表示「好容易失神、忘記事情、評量分數變差，我被我自己嚇到了」，而且每天睡眠時間只有2-3個小時，陷入調整睡眠的混亂。

姜冠宇指出，在新冠追蹤門診除了做身體症狀評估表，也會做睡眠、情緒、焦慮、憂鬱量表，了解病人受影響的狀況，「不是確診後輕症99.62%就沒有事，很多孩子受到影響，學習上的自信產生問題」。

該名國中生經評估後已轉介心理師進行諮商，「不過還好她的父母，不會給予她太多壓力，如果是嚴格一點的父母，可能她的挫折感會更大」。

姜冠宇表示，很多個案感染時症狀並不嚴重，在返回校園或職場卻影響到日常表現，像是專注力、記憶力喪失，甚至講話講到一半都忘記在講什麼，就整個很「金魚腦」，可能出現肌肉或關節疼痛、有些會伴隨胸悶、呼吸不順暢，最要命的是睡眠不明原因自動縮短，情緒就每下愈況更差了。

姜冠宇也建議，如果觀察到孩子受到後遺症的干擾，明顯影響表現，不如適當休息一個學期，免除學習能力低落影響到升學，家長也不要給小孩太多壓力。