央行今天決議政策利率升半碼，並調升新台幣存款準備率1碼。總裁楊金龍表示，與3月升息1碼相比，央行這次要考慮抑制通膨，又希望兼顧受到疫情衝擊的內需產業，「確實是一個更艱難的決定」。

美國聯邦準備理事會（Fed）決議升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見。央行今天召開第二季理監事會議，決議政策利率升息半碼，自明天起實施，同時調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，自7月1日起實施。

楊金龍表示，3月考量相關條件，各國主要央行也都升息，台灣產業也逐漸復甦，因此決定升息1碼，也只是恢復到疫情前的水準而已，「可以算是勇敢的決定」。

不過，楊金龍指出，這次央行面對的情境，一方面要兼顧受到疫情衝擊的內需產業，一方面又必須展現控制通膨的決心，雖然最後還是決議升息，但幅度不像3月那麼大；同時，也以調升存款準備率方式，比較不會影響到服務業資金成本。他坦言，這次政策搭配上比較複雜，確實是比3月更艱難的決定。

至於央行在經濟成長率跟物價上兩者的優先選項，楊金龍表示，中央銀行法相關規定，第一是金融穩定，第二是銀行業穩健經營，第三是新台幣對內、對外幣值的穩定，所以央行政策任務是在金融與物價穩定前提下，才考量經濟成長。

楊金龍指出，目前美國、英國等國升息幅度高、速度快、次數頻繁，是否會造成全球金融、經濟不穩定，央行都會密切關注，因為彼此環環相扣。