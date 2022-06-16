正妹2個月前在逛街時遭偷拍，當下也聯手路人抓到涉嫌偷拍男報警提告。（翻攝自Dcard）

為什麼要替做壞事的人著想未來？有名正妹2個月前在北車逛街時，遭人「偷拍裙底」2次，經路人提醒後，聯手路人將偷拍男逮住並報警提告；如今，她收到法院傳票要去開和解庭，但父母不同的意見，讓她困擾是否要提告對方，並認為日後要跑法院，擔心會影響工作的時間。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示收到法院傳票將在6月23日去調解庭，其原因是她於4月14日晚間要至北車地下街買東西時，她發現有位穿花襯衫男子鬼鬼祟祟在附近徘徊，她便刻意繞遠路離開，果不其然，花襯衫男便在後面尾隨，她便打給朋友並保持通話，突然有位好心路人提醒她「被偷拍2次」，一次是在樓梯，另一次是在手扶梯，她獲知狀況後，猶豫了一下便與路人合力抓住涉嫌偷拍裙底的花襯衫男。

2人抓住花襯衫男後，正妹便開啟手機錄影並詢問花襯衫男「是不是在偷拍」，她看著對方手抖又打死不承認，而且瘋狂刪照片，她也請一旁櫃姐幫忙報警，直到她看到對方手機相簿裡一堆被偷拍的女子，當場崩潰又感到噁心。

正妹2個月前在逛街時遭偷拍，當下也抓到涉嫌偷拍男報警提告，如今收到法院傳票要開和解庭，卻讓她困擾是否要放過對方。（翻攝自Dcard）

正妹與花襯衫男到了派出所做筆錄前，警察詢問她「是否要提告，若不提告便要當場放人」，她心想對方手機滿滿都是偷拍相片，疑似是慣犯，她和家人討論後決定提告，在警局做完筆錄後便離開，留下花襯衫男在派出所睡一晚。

但日前收到法院傳票後，她表示當時在派出所有偷看到花襯衫男身分證發現對方才20歲，和家人討論後，爸爸是認為對方年紀輕輕就有前科，以後會很難找工作「這樣好嗎？」，媽媽則支持提告，認為「這次告他，讓他學到教訓，之後可能就會改邪歸正，不然說不定等他4、50歲變本加厲變得更變態」；父母不同的想法，讓「優柔寡斷」的她難以選擇，心軟又不想放過對方，但堅持提告後，要跑法院會擔心要臨時排開工作而感到困擾。

文章一出，網友紛紛留言表示「不用為這種噁人想太多，他自己都不為自己想了」、「就像你說的，他偷拍已經不是第一次」、「看他手抖成那樣快笑死，真的是色大膽小」、「辛苦你了，請堅持提告」、「為什麼要替做壞事的人著想未來？」、「放過他就是傷害別人」。