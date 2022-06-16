台北霞海城隍廟怎麼「毛毛的」？雙胞胎姊妹陳亞琦及陳亞筑以毛線創作裝置藝術「城隍毛線廟」，逾2米高的毛線廟有毛線供花及毛線筊杯，城隍爺還會比Rock手勢，趣味十足。

姊姊陳亞琦及妹妹陳亞筑今天一起接受中央社記者專訪，她們形容，各自專業都是從「布」開始，妹妹畢業於大葉大學主修纖維藝術創作，喜愛鑽研能組成布的原料，包含各類纖維材質；而畢業於實踐大學服裝設計系的姊姊，則鑽研布料的後續發展，也就是服裝設計及造型美術。

雙胞胎姊妹陳亞琦及陳亞筑從小與縫紉結緣，近2年攜手在台北大稻埕設立工作室，展開毛線創作、推廣紡織藝術，工作室內也能看到以紡織藝術品點綴空間。（圖/ 中央社）

陳亞琦及陳亞筑從小和縫紉結緣，分別來自奶奶與母親。奶奶喜愛織毛衣，姊妹從國小一年級就從奶奶那裡學到毛線活，而學會拼布則是因媽媽的緣故。

陳亞琦笑說，媽媽以前報名婦人間很流行的拼布班，「但第一堂課做好一個鉛筆盒，她就覺得太累了，剩下的課給我們去上，我們從國小三年級就會幫她縫扣子，之後還進階到可以幫她改褲管、換拉鍊。」

姊妹兩人在大學畢業後曾到不同公司任職，專攻各自領域。陳亞琦率先辭去工作，改以自主接案維生，妹妹陳亞筑也在姊姊力邀下，2年前從原有工作離職，兩人目前共同以V&J studio工作室的組合創作，目前大型作品包含為國立自然科學博物館恐龍模型打造「制服」外，還有藝人小S歌曲「雙面人」MV中的毛線房間場景。

陳亞琦說，自己和妹妹很喜歡挑戰大型創作，「城隍毛線廟」就是其中一例，共花了1個多月完成，兩人先以木材打造迷你建築主體，再以手刷機、圓盤編織器織出裝飾廟宇梁柱、屋頂的毛線布，並以手工編織的方式完成所有細部配件，例如桌上的橘子供品、供花等。

「城隍毛線廟」目前設置於相隔台北霞海城隍廟一條路的永樂市場騎樓下，廟脊上有顆如散發烈焰的球體，是仿造廟脊上雙龍搶珠的珠，而毛線版城隍爺所戴的神帽，也是姊妹透過一次次修正、請教布袋戲偶神帽製作專家而製成，力求真實。整間毛線廟用色鮮豔，相當吸睛，不只吸引民眾拍照打卡，還會有民眾雙手合十，對毛線廟拜拜。

陳亞筑說，毛線創作在未成形前，並不會知道成功與否，因為加針加錯或是造型跑掉，都是織完後端詳整體才能發現，「例如『城隍毛線廟』前有隻青龍，看似體型結構簡單，但其實我們織完又拆、拆完再織很多次，要反覆去試才是最難的地方」。

雙胞胎姊妹陳亞琦、陳亞筑（圖）攜手推廣紡織藝術，16日接受中央社專訪時表示，各自專業都是從「布」開始，其中陳亞筑畢業於大葉大學主修纖維藝術創作，喜愛鑽研能組成布的原料，包含各類纖維材質。（圖/ 中央社）

雙胞胎姊妹陳亞琦（左）及陳亞筑（右）近2年在台北大稻埕設立工作室V&Jstudio，推廣紡織藝術。陳亞筑16日受訪時表示，毛線創作在未成形前，並不會知道成功與否，因為加針加錯或是造型跑掉，都得等到織完後端詳整體才能發現。（圖/ 中央社）

台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰表示，陳亞琦及陳亞筑近2年在大稻埕設立工作室，因為陳亞筑熱衷推廣纖維藝術，便找他提議以毛線包裹公共設施的創作計畫，礙於公共設施自己無法協助，後來他臨時提議「要不要用毛線做台北霞海城隍廟？」沒想到姊妹一口答應，還真的完成了，至今迴響也非常不錯。（編輯：陳仁華）1110616