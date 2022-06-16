68歲的台語歌手伍珈慧以一曲〈我袂孤單〉正式出道，歌曲搭上台視60週年大戲《美麗人生》片尾曲。她自認重視養生，保養得宜，看起來頂多40來歲的美魔女天然外表，事實上，伍珈慧來頭不小，除了在南部地方素有「嘉義白嘉莉」，她還是美容美髮業知名女大亨，全盛期擁有全台80家連鎖店。

她現在雖已退休，但兒子們克紹箕裘，目前分別在北高各自經營設計師沙龍。伍珈慧透露，婚後輔佐先生經營美容美髮業，讓所經營的「香港高地」髮廊連連展店，最鼎盛時全台擁有80家以上分店，夫妻倆在業界頗有影響力，當時赴嘉義作秀的藝人，如陳蘭麗、侯麗芳、沈文程等都必到伍珈慧的髮廊做頭髮。

她表示，已逝的豬哥亮、賀一航也都指定在她的店裡造型和休息，盛讚兩位大哥的親切、和善，讓她至今深深緬懷。伍珈慧本身也很上進，考進東海大學的EMBA，進修企管課程。但她感傷丈夫因病過世，至今15年，但膝下兩男一女也都乖巧、自立自強，尤其，二個兒子自幼耳濡目染繼承衣缽，大兒子在民雄創立「高地髮舍」，小兒子則在台北開設「紙飛機髮廊」，孩子們都各擁有一片天，讓她十分放心，開心享受人生。