6月16日「布魯姆日」（Bloomsday）是愛爾蘭全國歡慶的重要節日，紀念愛爾蘭作家喬伊斯及其劃時代小說「尤利西斯」。駐愛爾蘭代表處應景推出愛爾蘭文學作品台灣正體字譯本書展。

「布魯姆日」一詞源自「尤利西斯」（Ulysses）主角、虛構人物布魯姆（Leopold Bloom），小說就是紀錄他1904年6月16日在都柏林（Dublin）一天的遭遇。

根據喬伊斯（James Joyce）生前說法，至少在都柏林，「布魯姆日」是自1920年代起由一群市民自發慶祝。今天，每到6月16日，世界各地的喬伊斯作品愛好者聚在一起，從事有嘉年華氣氛的文化活動，例如身著20世紀初期裝束假扮成喬伊斯或布魯姆，在市區漫步、朗讀「尤利西斯」選段。今年適逢「尤利西斯」出版100週年，歡慶氣氛更濃烈。

駐愛爾蘭代表處與都柏林台灣華語文學習中心合作，在代表處領務大廳推出愛爾蘭文學作品台灣正體字譯本書展，展出作品除了有喬伊斯的「尤利西斯」和「都柏林人」（Dubliners）、葉慈（William Butler Yeats）詩選、王爾德（Oscar Wilde）短篇小說集等經典，還有愛爾蘭備受矚目的當代作家魯尼（Sally Rooney）的「正常人」（Normal People）、格里芬（Anne Griffin）的「五杯酒」（When All Is Said）、麥康納伊（Charlotte McConaghy）的「候鳥的女兒」（Migrations）等。

此外，配合6月「同志驕傲月」，代表處特別展出愛爾蘭當代作家波恩（John Boyne）描述愛情與性別平等的暢銷小說「慍怒」（The Heart’s Invisible Furies）的台灣譯本。

駐愛爾蘭代表處書展30日結束，之後預計將展出書籍贈與都柏林圖書館，推廣台灣正體字譯本。（編輯：馮昭）1110616