財政部關務署16日表示，民眾輸入或攜帶新冠快篩試劑自用，若在6月30日前運抵台灣，每人限進口一次且100劑內可享免核准通關。但海關提醒，若快篩是6月底下單、7月1日後才運送到台灣，必須取得專案核准，否則將面臨退運。

依現行海關進口通關規定，快篩試劑屬於醫療器材，民眾若以個人身分進口，必須先向衛福部食藥署申請審查，經核准後，進口快篩才能通關運入境內。

我國自4月以來本土疫情升溫，因應朝野立委要求，衛福部食藥署放寬通關審查規定，自今年5月11日至6月30日止，民眾個人從海外進口快篩試劑100劑以內（每人限一次），不管是以快遞、郵包或以旅客攜帶方式進口，皆不需申請專案核准，可直接通關。另輸入中國大陸製快篩試劑，也免向經濟部申請專案核准，同時免向國貿局申請輸入許可證，

至於民眾個人若進口第二次或超過100劑，如果是「主張幫親友購買」，可檢附親友身分證明以適用免申請專案核准規定。若為個人「自用」進口額度超出限額100劑或第二次進口，才需要申請專案審查。

然而，因應進口快篩放寬期限將至，海關指出，近期有意進口快篩者應預留國際運輸期間，因為6月30日前免審查是以「運抵台灣海關日期」為基準，並非下單時間。

舉例來說，若民眾6月底才下單或貨物因塞港因素卡關，只要快篩運抵台灣時間為7月1日以後（含7月1日），屆時民眾必須要有衛福部專案核准才能進口快篩，否則該批快篩將被海關退運，民眾也可能要負擔退運成本及費用。