儘管如今婆媳問題逐漸減少，但仍有不少保守的長輩仍會刁難媳婦，提出各種不合理要求。一名女網友就表示，自己時常被婆婆刁難，就連夾菜都會被罵「那我兒子要吃的」，喝令她放回去，此時一旁的公公伸出援手，當場一句話讓婆婆閉嘴。

女網友在《靠北婆婆2.0》PO文表示，婆婆很愛煮飯，要他們夫妻倆回家吃，但每當自己要夾菜，婆婆就會開口刁難，說這是兒子要吃的，她放下後換夾另一塊，又被罵「那是公公喜歡的」，公公和丈夫見狀後，就把這兩塊都夾給原PO。

婆婆看了相當不是滋味，開酸「你們都夾給媳婦吃，那我要吃什麼？」，此時公公似乎忍耐到極點，當場回嗆「妳都規定好誰要夾哪一塊，怎麼不知道自己要吃的是哪塊」，婆婆立刻閉嘴，不敢再說話。

此外，公公也在許多地方適時伸出援手，包括自己被婆婆喝令去洗其他人的衣服時，公公立刻衝上前搶回衣服，質問婆婆「妳都規定我們衣服各自洗自己的，怎麼現在亂改規矩」；婆婆不滿自己兒子家庭經濟由媳婦掌管，狂酸兒子是妻奴，也被公公回嗆「妳自己也一直要求我把錢給妳管，現在卻看不慣媳婦做一樣的事？」

原PO大讚「我上輩子應該和我公公有些緣分未了，所以這輩子在他保護下，熬過婆婆一次次的刁難」，丈夫則說「現在都有爸爸擋著，還用不著他出面」。

網友看到也大讚：「這公公也太暖了」、「有這樣的公公真好，希望他比婆婆長壽」、「這個公公很了解他老婆」、「最會為難女人的就是女人」、「好讚的公公啊！不過這樣巫婆的敵意會更深」、「由此可知公公不爽婆婆很久了」、「公公對妳越好，婆婆就會越恨妳，這下樑子結大了」、「真正的神隊友」、「想不到2022了還有這麼心胸狹窄的婆婆」。