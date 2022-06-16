藉由巡迴宣講，盼達到警銀聯手出擊、詐騙無所遁形的功效。（大園分局提供／蔡明亘桃園傳真）

近年詐騙手法不斷翻新，甚至結合時事讓人防不勝防，民眾受騙案件頻繁，大園警分局除加強金融機構巡簽勤務、盤查可疑人車外，近期更由分局長董欣欣親自率員，前往轄內銀行、郵局、農會等地，教授第一線行員臨櫃關懷提問攔阻詐騙技巧。

大園分局指出，近期詐騙集團在手法中加入時事議題，例如防疫保險或烏俄戰爭等，民眾往往一時不察，就被話術欺騙落入陷阱，造成財產損失。此外，中老年長者較常遇到假檢警、假綁架或猜猜我是誰詐騙，青壯年則常遇到假投資或假交友詐騙。

警方呼籲，無論是投資、網購或網路交友，只要提到金錢相關訊息，都必須格外謹慎，應循合法管道才有保障。

為提升金融機構行員反詐意識，董欣欣近日親自率領偵查隊長高英傑和轄區派出所長等人，到轄內各金融機構巡迴宣導，講授最新詐騙手法和關懷提問技巧，盼藉此達到「警銀聯手出擊、詐騙無所遁形」功效，共同減少民眾受害。