BWF超級1000系列印尼羽球公開賽，台灣今天（16日）第2個出賽的選手、寶島一哥周天成，面對上周印尼大師賽才交手過的香港選手李卓耀，可能是連續出賽比較疲累，第2局後段體力下滑較多，最終力戰49分鐘，18比21、13比21落敗，止於16強。

周天成曾於2019年印尼公開賽奪冠，是個人生涯首座超級1000大賽冠軍，今天的印尼公開賽男單16強賽，是繼上周印尼大師賽後，再度對陣香港選手李卓耀，上一次周天成3局獲勝，這一次換李卓耀討回面子，雙方生涯至今累積交手7次，周天成拿下4勝仍佔上風。

相當受到印尼球迷喜愛的周天成，每次在印尼出賽都能獲得許多球迷歡呼，今天賽前他再度和球迷互動，於第1分開打前隨著球迷高呼揮拍暖身、炒熱比賽氣氛，首局開賽李卓耀率先得分，一直處於落後追分的周天成，這局最多落後到6分，也4次將差距縮小到只有1分差，該局後段連搶4分追到18比19，被李卓耀連下2分也收下這局。

第2局同樣李卓耀先開啟得分紀錄，周天成0比2後連下4分超前，但在6比3後被對手追平，隨後周天成9比7領先時，李卓耀再度掌握氣勢連贏7分，反以14比9取得5分領先，周天成持續奮戰，可惜沒能翻盤，結束個人印尼公開賽之旅。