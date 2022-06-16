中國新聞網報導，大陸國家稅務總局網站16日消息，近期江西省撫州市稅務局通過稅收大數據分析，發現本名徐國豪的大陸陌陌主播徐澤，涉嫌偷逃稅款，稅務機關依法對他展開稅務檢查，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計1.08億元（人民幣，下同）。

經查，徐國豪在2019年至2020年期間，取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅1755.57萬元通過虛構業務轉換收入性質等方式，虛假申報偷逃個人所得稅1914.19萬元，少繳其他稅費218.96萬元。

江西省撫州市稅務局稽查局依據大陸《個人所得稅法》《稅收徵收管理法》《行政處罰法》等相關法律法規規定，按照《江西省稅務行政處罰裁量權執行標準》，對徐國豪追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計1.08億元。

其中，對其未依法辦理納稅申報少繳的個人所得稅1755.57萬元，處1倍罰款計1755.57萬元；對其虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃的個人所得稅1914.19萬元，處2倍罰款計3828.38萬元。日前，江西省撫州市稅務局稽查局已依法向徐國豪送達稅務行政處理處罰決定書。

江西省撫州市稅務局有關負責人表示，稅務部門將進一步依法加強對網路直播行業從業人員的稅費服務和稅收監管，依託稅收大數據分析，對存在涉稅風險的，按照「提示提醒、督促整改、約談警示、立案稽查、公開曝光」的「五步工作法」處置，不斷提升網路直播行業從業人員稅法遵從度，促進行業長期規範健康發展。

另據中國新聞網消息，徐國豪為陌陌主播，陌陌號：徐澤。但目前在陌陌APP上搜索已經沒有相關資訊。