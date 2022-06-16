桂綸鎂（右）驚喜現身站台，力挺陳柏霖。（羅永銘攝）

陳柏霖開心地衝上台和桂綸鎂擁抱。（羅永銘攝）

郭雪芙和陳柏霖在劇中演死對頭。（羅永銘攝）

陳柏霖貼心為童星林格宇綁鞋帶。（羅永銘攝）

侯彥西（左起）、陳雪甄、鄒承恩出席特映會。（羅永銘攝）

陳柏霖、郭雪芙、童星林格宇16日出席戲劇《正義的算法》特映會。陳柏霖劇中當起「意外爸爸」首次挑戰和童星演對手戲，他靠著陪玩、陪看恐龍影片博得信任，林格宇被問到喜歡跟陳柏霖還是郭雪芙玩？他不假思索回答：「當然是柏霖哥哥啊，雪芙姊姊都沒在跟我玩。」讓郭雪芙當場羞紅臉自招：「我本來就不太會跟小孩玩，耐力不太好。」林格宇還很賞臉的給2位表現打了1000分。

特映會最驚喜的就是桂綸鎂神秘站台，陳柏霖開心地說：「我真的不知道她要來，剛在後台遠遠的看到一個怎麼那麼像她，沒想到真的是她。」還衝到台前和桂綸鎂擁抱。2人友情從17歲拍電影《藍色大門》至今，桂綸鎂說一定要來力挺好友，「主要是他很久沒有演劇集，這次角色完全不同於大仁哥，一定要來站台。」

陳柏霖和郭雪芙2人3度合作，飾演針鋒相對的律師。郭雪芙說2人私下會辯論法律，先前為紅線能不能停車大肆辯論，到後面不自覺音量提高像在吵架，陳柏霖笑說自己是在講道理。而郭雪芙日前被拍到和毛弟等友人聚會，被說是秘戀王子的證明，她表示大家就是朋友，希望大家關注戲劇演出。