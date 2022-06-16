黃瀞瑩（左）戴湘儀兩位好友，互相遊戲懲罰下手都很心軟。（17LIVE_提供）

17LIVE直播節目《不正經挑戰賽》日前燃起學姐黃瀞瑩和最美刺客戴湘儀兩大女神對決戰火，戴湘儀坦言自己勝負慾很強，緊張到前一晚睡不著，兩位難得在17LIVE節目同台，吸引大批各自護花粉絲上線互動，連黃暐瀚都來看播留言跟兩人打招呼，「新莊有湘」「台北有姐」兩邊喊聲留言狂刷屏，節目一開場就非常有火藥味。

黃瀞瑩曝料，柯P很喜歡看一些YouTube的影片，尤其是看他自己的影片，還會笑出聲音。有一次到新竹參加活動，大家累倒在車上睡成一片，柯市長開ipad放很大聲看他自己影片，完全很做自己，不在乎吵到大家睡覺。戴湘儀馬上補充同意，提到之前跟柯市長到日本出訪，市長在地鐵上看王世堅罵他的影片也看到笑出來，確實很做自己；問到侯市長特別的嗜好？戴湘儀說：「他也喜歡在車上看影片，他很喜歡看歷史劇。」

最後來到緊張刺激的快問快答，主持人詢問兩位來賓會找柯市長或侯市長來做造型建議？戴湘儀投票侯市長，因為侯市長穿衣服滿有眼光，且都能辨識出同仁穿的品牌，還會觀察她鞋子到衣服全身穿搭；不假思索選了柯P的黃瀞瑩說，因為她屬於保守型，而柯市長穿搭算是比較保守、風格一致性，粉絲紛紛留言覺得她選柯P幫她穿搭很大膽，也意外。甚至有人留言說「原來阿北會穿搭」。