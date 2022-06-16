UNIQLO優衣庫全球16日宣布將自17日起推出PEACE FOR ALL UT（祈願和平慈善UT）系列，以能夠表達人們獨一無二個性的UT為媒介，持續為世界和平展開行動；迅銷集團董事暨資深執行董事柳井康治指出，集團會將和平UT系列的所有利潤所得（不少於零售價的20％），全數捐贈予致力於解決貧困、歧視、暴力、衝突和自然災害問題的國際組織等。

PEACE FOR ALL UT此次攜手過去曾與UNIQLO合作來自不同領域的五位創作者參與，以祈願和平為靈感創作此UT系列，包括日本安藤忠雄、村上春樹、法國INES、佐藤可士和、山中伸彌等，他們以自己的方式進行圖案或文字設計，此系列於全球市場同步販售。

迅銷集團董事長、總裁兼CEO柳井正表示，今年5月聯合國難民署（UNHCR）公布全球被迫流離失所的人數已經突破1億人，對於這些被迫遠離家鄉的人們而言，衣服、飲水、食物、藥品，以及一個可安心入睡的地方都很重要，近二十年來，UNIQLO已展開多項協助這些流離失所者的支援行動，UNIQLO的LifeWear是極致的日常服，讓人們生活更加美好；而PEACE FOR ALL就是一項全新的LifeWear企劃，藉由穿上UT傳遞出自我的心聲，現今的世界比以往任何時候都更需要和平。