美國聯準會15日宣布升息三碼，央行今（16）日理事會宣布跟進升息半碼。對此，行政院表示，央行今日調升政策是綜合考量國內外經濟與金融情勢，並為了穩定國內物價，基於貨幣政策獨立性及權責所提出，應予尊重。

行政院表示，考量升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，為兼顧中央銀行貨幣政策目標並減輕部分民眾貸款負擔，政府決定以下列措施因應此次升息，減輕特定族群負擔：

（一）勞工紓困貸款升息半碼利息全額補貼

為協助受疫情影響勞工，勞動部109年及110年開辦勞工紓困貸款，已核撥159萬件，每人貸款最高10萬元，貸款期間3年，由勞動部補貼勞工第1年貸款利息。考量勞工係因經濟困難而申請紓困貸款，屬經濟相對弱勢勞工，金融機構除將持續辦理今年3月份宣布升息1碼之利息補貼外，因應央行此次升息半碼，政府將全額補貼升息半碼貸款利息。

（二）依原貸款規定補貼利息，不受升息影響

1、就學貸款：考量在學學生尚無經濟能力，因應此次升息，教育部將協助補貼因升息所增加之利息，所有辦理就學貸款之在學學生皆不會因升息而增加利息負擔。2、紓困振興貸款：經濟部主管之此項貸款，包括：舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款，係依郵政定儲機動利率提供補貼，故會配合央行升息，調整補貼金額，惟每家公司仍有補貼額度上限(舊貸展延及振興貸款最高22萬元、營運資金貸款最高5.5萬元）。3、青年創業及啟動金貸款：由經濟部主管之此項貸款係針對金額100萬元以下的貸款，提供5年利息全額補貼。故於補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收，貸款戶之利息補貼權益不受升息影響。

（三）其餘項目則維持今年3月補貼利率

1、財政部「青年安心成家購屋貸款」原已享有較優惠之貸款利率，故將維持今年3月份補貼措施，由公股行庫吸收半碼利息。2、內政部政策性房貸亦已享有較優惠之貸款利率，故將維持今年3月份補貼措施，由內政部住宅基金吸收半碼利息。

行政院說，以上各項措施詳細情形，另由相關部會對外說明。

行政院強調，升息有助維持物價穩定，協助整體經濟金融穩健發展國內經濟成長相對穩健，惟今年1到5月消費者物價指數（CPI）年增率平均達3.04％，已連續數月高於2％，漲幅持續居高。央行升息有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展政策目標。