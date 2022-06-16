雄獅旅行社（2731）今（16）日股東常會通過2021年財報及虧損撥補案，董事長王文傑表示，邊境管制可望鬆綁、觀光旅遊業復甦在望，雄獅已著手按產品、業務、通路等面向布局未來十年，並針對國內的食、宿、遊、購、行深耕轉型。展望後市，王文傑表示，政府縮短入境隔離天數，加上開放出入境旅遊國家增加，觀光市場自今（2022）年第四季至明（2023）年第一季復甦可期。

受疫情衝擊，雄獅2021年合併營收17.62億元、年減達73.07％，歸屬母公司稅後虧損4.69億元、虧損年增13.78％，每股虧損6.43元，創歷年新低。雄獅表示，2021年5月至8月台灣本土疫情延燒，嚴重影響公司年度發展節奏，但雄獅仍積極應對「新常態」的到來，積極調整營運模式及獲利結構，全年度仍服務逾45.1萬人次旅客。

為深耕台灣，雄獅將持續爭取獨特資源，並配合政府觀光政策與預算，積極參與旅遊相關政府標案，更配合集團成員雙獅旅行社以「旅天下」品牌在新年度除產品與門市加盟，以中性品牌進行市場推廣，擴大合資聯合標案、共同經營場域，攜手同業一起轉型（TR假期、金門畜牧試驗場經營），並擴大國旅市佔率。

隨著各國逐步實施境內、跨境開放政策，雄獅短期配合全球各地區分公司規劃境內旅遊產品，中期隨開放節奏配合提供跨境旅遊產品，並搭配科技與資訊系統優化，使全球各地分公司由實體服務轉型升級為線上服務。

為創造多元消費，雄獅將以旅遊服務產品，連結旅客之視、聽、嗅、味、觸，五感體驗，創造深入旅客生活的機會，連結各地知名產物如台灣在地咖啡豆、台灣山林精油香氛、台灣在地特色食材，與生活產生更多元連結。

為培訓人才，雄獅對持續針對人才優化提出跨域育成方案，力求旅行社人才能迅速對應全台乃至全球化多元發展動能，對外透過與學校、協會機構合作，如與台科大、高餐旅簽訂人才建教合作計畫引進優秀人才，並擘劃於雄獅旅行社總部九樓場域成立「雄獅旅創育成中心」，提供旅遊新創團隊進駐，並提供專業旅遊業經營Know-How、業師、資訊、科技、資金、場地、脈絡等資源，同時針對上述新創團隊，短期賦予獨立營運，中長期規劃納入雄獅旅行社，持續強化企業結構，擴張業務覆蓋率。

為化消費者體驗，雄獅將旅遊網優化移動裝置適應性網站，同時推出雄獅旅遊 APP，並適應國內旅遊消費市場習慣，增加票券/目的地旅遊，其中更搭配票券電子化，使旅客即買即用，提供多裝置多屏幕優質旅遊消費體驗。面對雄獅既有資訊系統與豐富的數位旅遊景點資料，雄獅將持續優化系統效能外，更針對外部優秀系統商進行轉投資或策略合作。