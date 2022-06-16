屏東科技大學新建智慧農機中心、智慧機電館、大數據中心、永續研發中心等教學研發中心，並獲贈4000萬的電動車儲能快速充電站及鋰電池設備。（謝佳潾攝）

屏東科技大學將能源與數位趨勢納入各項建設與教學，新建的智慧農機中心、智慧機電館、大數據中心、永續研發中心等教學研發中心16日正式開幕，並取得2大綠能企業支持，獲贈4000萬的電動車儲能快速充電站及鋰電池設備。

屏科大指出，「智慧農機中心」主力發展智慧無人載具及軌道車輛系統，從研發、設計分析、製造、組裝等，全由車輛系師生親手打造，目前已開發多台農用智慧無人載具，不只能協助農村人口老化問題，同時也可蒐集資料作為大數據分析用，並幫助學生與產業接軌。

「智慧機電館」則是達人學院智慧機電學士學位學程系館，也對應產業需求及學生增能，開設多項AI人工智慧、機電、機器人工程師、農工業自動化等相關課程，提供全校學生考照場域，成為多元專長的職業達人。

「大數據科技研發服務中心」主要提供師生大數據研究的相關服務需求，目前有架構物聯網（IoT）平台、獸醫Ｘ光影像分析、蒐集並與仁寶電腦醫療軟體系統合作，建立寵物電子病例、犬隻人工關節開發、物聯網感測器等項目，在服務產業的同時，也作為培訓資料分析專業人員場域。

而「永續研發中心」為發展再生能源結合循環經濟的重要研發單位，由先進綠能技術、農林循環經濟創值、生質能源循環、畜牧環境永續科技等團隊組成，發展再生能源的採集、儲存與利用，從自體生產的再生能源互相串接，將能源轉換途徑降低，增加製成效力。

校長戴昌賢說，以往屏科大都給人熱帶農業大學的印象，但屏科大不單只有農業領域，在能源、工業還有大數據分析等項目都有非常多的發展，4大中心的成立，將提供學生更豐富的教學場域並與企業接軌。