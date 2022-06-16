國際扶輪3502地區桃園福崧扶輪社代表捐贈桃園市政府2輛到宅沐浴車。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

國際扶輪3502地區桃園福崧扶輪社代表捐贈桃園市政府2輛到宅沐浴車。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

國際扶輪3502地區桃園福崧扶輪社代表捐贈桃園市政府2輛到宅沐浴車。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

國際扶輪3502地區桃園福崧扶輪社代表捐贈桃園市政府2輛到宅沐浴車。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

國際扶輪3502地區桃園福崧扶輪社代表捐贈桃園市政府2輛到宅沐浴車。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

為提升長期照顧需求者與照顧者生活品質，擴大長照到宅沐浴車服務量能，國際扶輪3502地區桃園福崧扶輪社代表捐贈桃園市政府2輛到宅沐浴車，桃園副市長高安邦代表受贈，他出席「桃園市長照服務到宅沐浴車捐贈典禮」時感謝國際扶輪3502地區之善舉。

桃園市推估111年至113年長期照顧需求人數將達到7萬人，其中因病臥床或長照失能等級達7級以上之比例約佔27.4％，到宅沐浴提供長期臥床失能者泡澡沐浴服務，泡澡沐浴不僅有清潔身體的功能，更可以透過泡澡達到促進血液循環、預防疾病、促進健康及達到心理和精神上的舒適感。

未來服務將由社團法人臺灣樂福國際慈善福利協會提供，2台車各由1名專業護理人員與2位居家服務員以團體共同服務的模式到長輩家中，提供具專業性與機動性的沐浴照顧服務。

高安邦說，桃園是一個高齡友善城市，市府團隊推動在地化長期照顧服務，結合民間單位共同努力，他感謝國際扶輪3502地區桃園福崧扶輪社捐贈長照到宅沐浴車之義舉，一同為桃園的長照服務注入新能量，改善失能者的照顧品質。