桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊今日於八德區瑞豐國小舉辦水域安全宣導，因全國新型冠狀病毒疫情正熾，為減少孩童染疫風險，八德分隊藉由國小直播室，以實況轉播至各教室傳達給全校師生，依靠多元化宣導使孩童在防疫期間亦能提升水域安全觀念。

炎炎夏日，隨著天氣逐漸炎熱，民眾前往溪流、海邊等水域嬉戲玩水之機會大增，以往消防隊都是在學生暑假前，前往校園利用各學校朝會時間或至各班級進行與學生的面對面宣導；然而在嚴峻的疫情下，需避免孩童染疫風險，又無法輕忽孩童戲水安全，所以跟瑞豐國小商借直播室，融合實體與遠距教學，利用視訊轉播將宣導內容活靈活現地傳達給每位師生，孩童也可藉由螢幕及喇叭，更近距離更清楚的接收到訊息，在零接觸下使孩童們得以提升戲水安全知識。

八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，「疫情改變了人們的生活習慣，所以消防隊也須多利用新思維，以新形態的宣導模式讓民眾有新的體驗及感受；暑期，是民眾戲水的高峰期，基於「預防為先」，加強宣導水上活動或戲水安全觀念，防範相關溺水事件發生，是大家共同責任，避免戲水時造成年輕學子生命威脅，對家長及親友突如其來之意外造成莫大打擊與遺憾，謹記『救溺五步，防溺十招』，讓正確戲水觀念陪伴各位度過了快樂安全的夏季時光！」

防溺10招包含1.戲水地點需合法，要有救生設備與人員。2.避免做出危險行為，不要跳水。3.進入陌生水域，戲水游泳格外小心。4.別落單，隨時注意同伴狀況。5.下水前先暖身，千萬別穿牛仔褲。6.不可在水中嬉鬧惡作劇。7.身體疲累狀況差，先休息充電別下水。8.不要長時間浸泡，小心失溫。9.注意氣象報告，現場氣候不佳別戲水。10.加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。