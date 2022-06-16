威剛科技（3260）宣布將於6月21日至23日參加德國紐倫堡嵌入式電子展。隨著疫情趨緩與歐洲全面解封，Embedded World實體展今年也正式回歸；威剛將藉此次展會，展示新一代工業級112層（BiCS5）3D TLC存儲產品。

包括NVMe/SATA III固態硬碟和記憶卡，以及高性能的DDR5 4800工業級記憶體。此外，威剛也與客戶合作展示多款成功應用案例，說明威剛工業級解決方案能在5G、工業物聯網（IIoT）與邊緣運算的浪潮下，幫助工業應用與時俱進、轉型升級。

在本屆Embedded World展覽中，威剛將展示最新112層3D TLC的一系列存儲產品，採用KIOXIA和WDC的原廠顆粒，包括了2.5吋、M.2 2280/2242、mSATA固態硬碟，以及CFast和microSD記憶卡等多種主流規格。

在固態硬碟的部分，除了SATA III之外，威剛還有兩款BiCS5 M.2 2280 SSD採用PCIe Gen4x4超高速傳輸介面，符合NVMe 1.4標準，提供高達7400/6800 MB/s的優異讀寫性能，以及4TB的大容量。同時，威剛工業級BiCS5固態硬碟也支援Thermal Throttling（溫控調頻）技術，方便用戶隨時掌控固態硬碟的溫度變化，在系統高速運作的情況下能更有效地保護資料。