中租控股子公司中租馬來西亞日前公告將對其子公司位於英國Chailease Int'l Co.(UK) Ltd.增資新台幣60億元後；中租控股16日公告中租迪和(股)公告私募現金增案60億元。中租控股表示，中租迪和是Chailease Int'l Co.(UK)子公司，因此，中租控股若要對中租迪和增資則要透過二家境外公司，其資金主要用於拓展台灣及海外業務。

中租控股在2015 年於英國倫敦成立 Chailease International Company (UK) Limited，發展航空器引擎租賃並提供市場調研暨諮詢服務等業務。中租控股策略長廖英智表示，幾年前因為要在歐洲各地承作了航空器引擎、船舶以及能源等多項業務，因此，將台灣幾個子公司包括中租迪和等成為Chailease International Company (UK) 的子公司，使該公司成為具規模雄厚公司，正因如此，中租控股可以在歐洲發展多項業務，如此業務已拓展至希臘、義大利，近期將發展到荷蘭、德國，另外還在歐洲承作一些能源相關業務。也因此，若要對中租迪和增資時，都必須要透過Chailease International Company (UK)。

廖英智說，儘管這60億元主要是用於強化台灣中租迪和公司財務發展，充實該公司營運資金，支應未來業務發展，然透過英國子公司增資，英國資本額也提高1.648億股，這對於該公司拓展歐洲業務也是有助益。

廖英智進一步指出，中租持續在歐洲拓展相關租賃、能源等業務，中租歐洲獲利貢獻究竟有多少金額，因為有些業務都放在不同境外公司，獲利並沒有作總彙總，但可確定的是，歐洲地區早有獲利進帳且持續增加中。